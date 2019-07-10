تكليف «اقتصاد الوفاق» بتقديم برنامج متكامل للإقراض

الاجتماع الدوري لممثلي الوزارات الخدمية بحكومة الوفاق. (إدارة الإعلام والتواصل)

قالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع الدوري لممثلي الوزارات الخدمية الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ناقش «برنامج الإقراض» وخلص إلى «الاتفاق على تكليف وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج متكامل للموضوع، وعرضه في الاجتماع القادم لإقراره».

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس ممثلون عن الوزارات الخدمية: الصحة، الاقتصاد والصناعة، الحكم المحلي، المواصلات، والشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت إدارة الاتواصل والإعلام أن الاجتماع «خصص لمناقشة المواضيع التي تلامس الحياة اليومية للموطن، والوضع العام للنازحين من مناطق الاشتباكات، والجهد الذي قامت به وزارة الحكم المحلي في هذا الشأن».

وأضافت أن المفوض بوزارة الحكم المحلي استعرض خلال الاجتماع «الخطوات المتخذة لاستكمال برنامج الانتخابات للبلديات المستهدفة بداية الشهر القادم». كما «ناقش المجتمعون برنامج الإقراض، وتم الاتفاق على تكليف وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج متكامل للموضوع، وعرضه في الاجتماع القادم لإقراره».