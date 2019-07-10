شكاوى من عدم توافر مصل العقارب في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 10 يوليو 2019, 06:46 مساء
مصل العقارب غير متوفر بالصيدليات التابعة لقطاع الصحة في بني وليد. (الإنترنت)

اشتكى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد من عدم وجود المصل الخاص لعلاج لدغات وسم العقارب في الصيدلية العامة التابعة لقطاع الصحة بالمدينة.

وقال المواطن حامد ساسي لـ«بوابة الوسط» إن لديه طفلة أصيبت بلدغة عقرب واتجه بها إلى مستشفى بني وليد لكنه تفاجأ بعدم وجود الأمصال ما اضطره إلى شراء المصل بسعر مرتفع من الصيدليات الخاصة، حفاظا على سلامة ابنته.

وأوضح ساسي أن عددا من الأهالي عند إصابة أطفالهم بلدغات العقارب يقومون بعلاجهم بالطرق التقليدية (الطب الشعبي) بسبب نقص الأمصال وارتفاع أسعارها في حالة توافرها بالصيدليات.

من جانبه ذكر المهندس الزراعي، عثمان أحمد لـ«بوابة الوسط» أن العقارب تنتشر خلال هذه الأيام في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وخروجها من جحورها، خاصة فى الأماكن الجبلية والأودية.

وحمل بعض المواطنين المسؤولية كاملة للمسؤولين بوزارة الصحة وقطاع الصحة في بني وليد بسبب إهمالهم وعدم اهتمامهم بتوفير الأمصال الخاصة بعلاج لدغات وسم العقارب مستهانين بحياة المواطنين.

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