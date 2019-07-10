شركة الكهرباء تعتذر للمواطنين وتطالبهم بترشيد الاستهلاك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 05:40 مساء
مقر الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

قدمت الشركة العامة للكهرباء اعتذارا للمواطنين عن «طرح الأحمال لساعات طويلة»، مطالبة المواطنين «التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية».

وقالت الشركة في بيان مقتضب مساء الأربعاء «نظرا لارتفاع درجات الحرارة التى فاقت 43 درجة ، وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، ووجود بعض المشاكل الفنية في بعض محطات التوليد ، وخاصة محطة الزاوية للدورة المزدوجة تعتذر الشركة عن طرح الأحمال لساعات طويلة وتهيب بكافة شرائح المستهلكين التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية».

واقتحمت مجموعة مسلحة محطة تحويل منطقة الحرشة (شمال مدينة الزاوية)، واعتدت على المناوبين الذين اشتبكوا معهم بالأيدي، فيما حاولوا ترويعهم بإطلاق النار.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس أن الواقعة حدثت الإثنين الماضي، وقد احتج المهاجمون على انقطاع التيار الكهربائي، اعتقادًا منهم أن الأمر يعود إلى طرح الأحمال، بينما السبب الحقيقي لانقطاع التيار حدوث فصل لأجهزة الوقاية، وفق بيان الشركة.

وناشدت الشركة الجهات الاعتبارية بالمنطقة حماية المحطة والعاملين بها، محذرة من تأثير تلك الأعمال على أداء الشبكة الكهرباء.

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كما أهابت الشركة العامة للكهرباء بالمواطنين، التعاون معها باتباع الإرشادات التي من شأنها تخفيف العبء على الشبكة، وتحقيق الفائدة والمنفعة لجميع المستهلكين.

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