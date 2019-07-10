رئيس الحكومة المغربية: الليبيون مطالبون باحترام اتفاق الصخيرات

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني.(أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني، الأطراف الليبية إلى ضرورة «احترام اتفاق الصخيرات»، معتبرا أن «بنوده لا تزال صالحة لخروج البلاد من الوضع الراهن».

وقال العثماني، في حوار مع قناة «فرانس 24»، اليوم الأربعاء، ردا على موقف المغرب من قصف مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء إن بلاده «كانت راعية لاتفاق عقد على أراضيها ولا يزال متشبثاً بحل سياسي أساسه اتفاق الصخيرات».

وحث العثماني ليبيا على ضرورة «احترام اتفاقية الصخيرات وتنفيذ بنودها، حتى تستطيع الخروج من الوضعية التي هي عليها الآن».

وتأسف رئيس الحكومة المغربية لوفاة 7 مهاجرين مغاربة جراء القصف الذي تعرض له مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين بطرابلس، كاشفا عن تشكيل خلية أزمة مكونة من وزارة الخارجية ووزارة المغاربة المقيمين بالخارج والقنصلية التونسية، لمتابعة وضع الجرحى ونقل الجثامين على نفقة الدولة المغربية.

وأعلنت القنصلية المغربية في تونس رسميا يوم الإثنين عن وقوع سبع ضحايا مغاربة ضمن عدد من القتلى، جراء قصف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين قرب طرابلس، إضافة لوجود مواطن آخر في حالة خطيرة وثلاثة مفقودين من أسرة واحدة لم يعرف مصيرهم حتى الآن.