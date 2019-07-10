ميركل تدعو إلى وقف غير مشروط للقتال في ليبيا وحظر توريد الأسلحة إليها

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. (الإنترنت)

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إلى «وقف غير مشروط لإطلاق النار» في الصراع الجاري في ليبيا، مشددة على ضرورة الالتزام في تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إليها.

وأعربت ميركل في كلمتها أمام السفراء الأجانب العاملين في ألمانيا خلال حفل الاستقبال السنوي الذي أقيم في قلعة ميسبيرغ بالقرب من برلين، عن قلقها البالغ إزاء استمرار التصعيد في ليبيا.

وأكدت ميركل أن «ألمانيا تدعم جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار دون قيد أو شرط»، وحثت جميع أطراف النزاع على العودة إلى العملية السياسية.

وقالت ميركل إن الغارة الجوية التي شنت الأسبوع الماضي على مركز احتجاز للمهاجرين في إحدى ضواحي طرابلس، وأسفرت عن مقتل 44 شخصًا على الأقل وإصابة 130 آخرين «أظهرت الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وانتقدت المستشارة الألمانية دور القوى الأجنبية في الصراع الجاري في ليبيا وحثت جميع الدول على تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقالت: «يجب تنفيذ حظر الأسلحة لمنع المزيد من التصعيد».