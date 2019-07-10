«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى مدينة طرابلس غدًا

أعلن جهاز النهر الصناعي، انفراج أزمة تدفق المياه إلى طرابلس وعودة المياه تدريجيًا إلى المدينة صباح غد الخميس.

وأكد الجهاز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، «عودة التيار الكهربائي للحقل الشمالي والجنوبي وبدء إعادة تشغيل الآبار وفتح صمامات التحكم»، وذلك بعد يومين من توقف ضخ المياه نتيجة اقتحام مسلحين محطة تغذية الكهرباء بالنهر.

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وكان ضخ المياه من الحقل الشمالي والجنوبي للنهر الصناعي توقف أول أمس الإثنين نتيجة اقتحام مسلحين أمس الإثنين محطة تغذية الكهرباء بالنهر رقم 1، ما سيترتب عليه انقطاع المياه اليوم عن طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

وكشف جهاز النهر الصناعي أن المسلحين أجبروا العاملين في المحطة على فصل التيار عن حقول آبار مياه الحساونة، وطالبوا بإعادة الكهرباء إلى مدن الجنوب، وفق بيان على صفحة الجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».