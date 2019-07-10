السوق الرسمية: صعود الدولار واليورو مع تراجع الإسترليني

ارتفعت العملة الأميركية لليوم الثاني علي التوالي أمام العملة الليبية، ليسجل الدولار اليوم الأربعاء، متوسط سعر 1.4003 دينار، مقابل 1.3997 دينار أمس الثلاثاء.

كما زادت العملة الأوروبية، ليصل اليورو إلى 1.5694 دينار، مقابل 1.5692 دينار، بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.743 دينار ، مقابل 1.7482 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالنسبة للعملة اليابانية استقر سعر صرف الين عند 1.29 دينار، في حين ارتفع اليوان الصيني إلى 0.2034 دينار، مقابل 0.2033 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، زاد سعر الريال السعودي أمام الدينار إلى 0.3734 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 0.3732 دينار أمس، وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 0.3813 دينار، مقابل 0.3811 دينار .