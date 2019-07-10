«تعليم الوفاق»: وفد جامعي يشارك في مؤتمر للتعليم العالي بمصر

وفد الجامعات الليبية المشارك في مؤتمر بشأن التعليم العالي في جامعة الأزهر المصرية، 8 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

شارك رؤساء جامعات «سبها، والزاوية، والزنتان، وسرت، والأسمرية»، في المؤتمر الدولي العشرين لقادة مؤسسات التعليم العالي بالقارة الإفريقية، الذي نظمته جامعة الأزهر في مصر، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية.

وعقد أمين الاتحاد، الدكتور إيتين إيهيلي، لقاءً خاصًا مع الوفد الليبي، قبل بدء المؤتمر، أبدى خلاله، أمله في استئناف النشاطات بين الاتحاد والجامعات الليبية، بنفس الروح السابقة، وفق بيان نشرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأكد الحاضرون، أهمية دعم الاتحاد للجامعات الليبية في كافة برامجها وأنشطتها المختلفة، خاصة في الظروف الحالية، بما يتناسب ومساهماتها المالية في ميزانية الاتحاد، وتبادل المراسلات عن طريق مكتب التعاون الدولي بـ«تعليم الوفاق».

يذكر أن المؤتمر يعد أكبر اجتماع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي في القارة، ويهدف إلى بحث آليات تطوير التعليم العالي والجامعات في أفريقيا.