الأرصاد: انكسار موجة الحر على مناطق الشمال الغربي غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 12:25 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي؛ نتيجة تأثير امتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر، لتتراوح درجات الحرارة عليها بين 38 و45 درجة مئوية.

وأشارت نشرة المركز، الصادرة اليوم الأربعاء، إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا منذ الغد، خاصة على المناطق الساحلية وسهل الجفارة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، مع احتمالية ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس إلى زوارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا منذ الغد على الساحل وسهل الجفارة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمالية ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على مناطق سهل بنغازي، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 31 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 39 و41 درجة مئوية على راس لانوف والدواخل، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على الساحل الممتد من سهل بنغازي إلى أمساعد.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس - الحمادة :-
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 40 و43 درجة مئوية.

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