سالفيني يدعو الليبيين إلى العودة للحوار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 10:34 صباحا
وزير الداخلية الإيطالي وزعيم رابطة الشمال ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني. (الإنترنت)

أعرب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن أمله في أن«تتمكن القوى (الليبية) في الميدان من الحوار»، معقبًا بأنه «لا يستطيع تغيير الوضع في ليبيا».

وقال سالفيني، خلال حضوره إغلاق أكبر مركز أوروبي لطالبي اللجوء، الموجود في صقلية، «الأرقام تقول إن التدفقات (المهاجرين) هبطت بنسبة 85% مقارنة بالعام الماضي، لكن لا يجب تخفيف مستوى اليقظة سواء في البحر أوالبر»، وفق وكالة آكي الإيطالية.

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وتابع: «40% من الوافدين ينطلقون من سواحل تونس، وبما أن هناك حكومة وبرلمانًا يتلقيان منذ سنوات مساهمات أوروبية بمئات الآلاف، فمن الضروري أن يقوم كل شخص بالواجب الذي على عاتقه».

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