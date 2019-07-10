افتتاح قسم الطوارئ في مستشفى الأطفال بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 08:19 صباحا
افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال في طرابلس بحضور وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، 9 يوليو 2019، (صحة الوفاق)

افتتح وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى الأطفال بطرابلس بعد صيانته.

وأوضح مدير المستشفى، أحمد البشتي، أن القسم شهد أعمال ترميم، كما تم تجهيزه بكل احتياجاته من المعدات والأجهزة الطبية، وفق بيان على صفحة «صحة الوفاق»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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المستشفى تسلم خلال الأيام الماضية تجهيزات لحجرة الطوارئ والأشعة والكشف العام، وخمسة أسرّة عالية خاصة بحجرة الطوارئ، وأربعة أسرّة خاصة بغرف الكشف، وأجهزة أخرى.

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