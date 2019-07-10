مدير مطار طبرق: نعمل على توفير رحلات مباشرة إلى مطار قرطاج بتونس

أكد مدير عام مطار طبرق الدولي، الدكتور سعد جاب الله، أنه بحث مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية وعدد من المسؤولين توفير رحلات مباشرة إلى مطار قرطاج بجمهورية تونس.

وقال مدير مكتب المجلس التسييري للبلدية جادالمولى خليل، لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «الإجتماع بحث إمكانية فتح خطوط طيران جوية داخلية وخارجية من طبرق لطرابلس ومن طبرق لتونس لتكون متنفس لأكثر من نصف مليون نسمة من مدينة درنة غربا إلى منطقة إمساعد شرقا».

وأضاف: «الإجتماع كان إجتماع تكميلي لما دار بالأمس بخصوص إجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع السيد محمد أنور بوخبز رجل الأعمال الذي يملك أسهم في شركة البراق على فتح خطوط جوية ما بين طبرق وتونس».

ولفت جادالمولى خليل إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية،«إستعداده لتقديم المساعدة للمطار من أجل تسيير هذه الخطوط الجوية الجديدة».

يذكر أن المواطنين المقيمين بالمنطقة الممتدة من درنة غربًا إلى مساعد شرقًا يسافرون عن طريق البر قرابة 400 كلم للوصول إلى مطار بنينا جنوب بنغازي.