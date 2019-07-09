ويليامز تؤكد دعم الأمم المتحدة لسكان بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 11:15 مساء
جانب من لقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز مع عميد بلدية بنغازي، 9 يوليو 2019. (البعثة الأممية في ليبيا عبر فيسبوك)

أكدت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم للسكان في بنغازي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ويليامز والوفد المرافق لها التقت اليوم الثلاثاء بعميد بلدية بنغازي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، حيث استمع الوفد الأممي لعرض عن التحديات التي تواجه البلدية في توفير الخدمات الأساسية.

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كانت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، وصلت الخميس الماضي، إلى مدينة بنغازي على رأس وفد من البعثة، وعقدت اجتماعا مع عدد من الناشطين السياسيين بمكتب البعثة في المدينة.

جانب من لقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز مع عميد بلدية بنغازي، 9 يوليو 2019. (البعثة الأممية في ليبيا عبر فيسبوك)
جانب من لقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز مع عميد بلدية بنغازي، 9 يوليو 2019. (البعثة الأممية في ليبيا عبر فيسبوك)
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