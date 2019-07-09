تكليف مجموعات من أفراد الأمن لتأمين لجان امتحانات الشهادة الثانوية في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 10:03 مساء
إحدى لجان الامتحانات في طبرق. (الإنترنت)

قال مدير مكتب الامتحانات ببلدية طبرق، شعيب صالح عبدالجواد، اليوم الثلاثاء، إن قطاع التعليم في البلدية «كلف مجموعات من أفراد الأمن بحراسة وتأمين كافة لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية الأمن» مؤكدًا أن الامتحانات «تسير بشكل جيد».

وأضاف عبدالجواد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة طبرق التعليمية «تسير بشكل جيد حسب الخطة المُعدة من قبل وزارة التعليم بالحكومة الموقتة»، مشيرًا إلى أن عدد طلبة الشهادة الثانوية هذا العام «779 طالبًا وطالبة للقسم الأدبي و1734 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، موزعين على 20 لجنة امتحانات».

ودعا عبدالجواد أولياء أمور الطلبة إلى «عدم مضايقة رؤساء اللجان وعدم الحضور إلى المدارس وخلق نوع من الفوضى»، مشددًا على ضرورة «الالتزام باللوائح والنظم التي تقضي بعدم دخول أي شخص للجنة إلا الفرد المكلف من قبل مسؤول قطاع التعليم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كائن بحري عرضة للانقراض يصبح نجمًا