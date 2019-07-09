تكليف مجموعات من أفراد الأمن لتأمين لجان امتحانات الشهادة الثانوية في طبرق

إحدى لجان الامتحانات في طبرق. (الإنترنت)

قال مدير مكتب الامتحانات ببلدية طبرق، شعيب صالح عبدالجواد، اليوم الثلاثاء، إن قطاع التعليم في البلدية «كلف مجموعات من أفراد الأمن بحراسة وتأمين كافة لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية الأمن» مؤكدًا أن الامتحانات «تسير بشكل جيد».

وأضاف عبدالجواد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة طبرق التعليمية «تسير بشكل جيد حسب الخطة المُعدة من قبل وزارة التعليم بالحكومة الموقتة»، مشيرًا إلى أن عدد طلبة الشهادة الثانوية هذا العام «779 طالبًا وطالبة للقسم الأدبي و1734 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، موزعين على 20 لجنة امتحانات».

ودعا عبدالجواد أولياء أمور الطلبة إلى «عدم مضايقة رؤساء اللجان وعدم الحضور إلى المدارس وخلق نوع من الفوضى»، مشددًا على ضرورة «الالتزام باللوائح والنظم التي تقضي بعدم دخول أي شخص للجنة إلا الفرد المكلف من قبل مسؤول قطاع التعليم».