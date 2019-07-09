بلدية طبرق تطلق المرحلة الثانية من حملة إزالة العشوائيات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 09:33 مساء
اجتماع بوالخطابية مع ممثلي الأجهزة الأمنية للاستعداد للمرحلة الثانية من حملة إزالة العشوائيات. (الإنترنت)

أعلنت بلدية طبرق، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من حملة إزالة العشوائيات والمباني المخالفة في المدينة ستبدأ من يوم غدٍ الأربعاء، بعد المرحلة الأولى التي كان قد أطلقها المجلس التسييري للبلدية مطلع شهر يونيو الماضي.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع عقده رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية ظهر اليوم بمقر ديوان البلدية وضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وقال مدير إدارة الإعلام المحلي ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن المرحلة الثانية من حملة الإزالة تستهدف إزالة العشوائيات بالمدخل الغربي للمدينة وفرض رسوم على كافة المخالفين.

وأضاف فؤاد أن لجنة الإزالة تمكنت في المرحلة الأولى من إزالة عدد كبير من المخالفات المتمثّلة في البناء العشوائي المتكون من الصفيح والزنك على الطرق الرئيسيّة والفرعية بالمدخل الشرقي للمدينة.

وأكد أن اللجنة «لم تجد أي مقاومة من السكان أثناء قيامها بالأعمال المكلفة بها من المجلس التسييري للبلدية بل ترحيبًا كبيرًا لأن الجميع يريد عملية تنظيف وتنظيم المدينة من أجل الصالح العام».

وأشاد فؤاد بتعاون المواطنين في طبرق مع المجلس التسييري وجهاز الحرس البلدي، منوهًا إلى أن العمل في المرحلة الثانية من حملة الإزالة سيبدأ من يوم غدٍ الأربعاء في المدخل الغربي للمدينة بحضور الأجهزة الأمنية.

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