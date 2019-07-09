البعثة الأممية تدعو لوقف القتال في مرزق وتعرض مساعيها لتسوية الخلافات

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، «كل الأطراف» في مدينة مرزق جنوب غرب البلاد «إلى ضبط النفس» والوقف الفوري للاقتتال بالمدينة، عارضة مساعيها «الحميدة من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار» بين أطراف النزاع هناك.

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «تتابع بقلق كبير استمرار الأعمال العدائية في مدينة مرزق، جنوب ليبيا، وتأسف لوقوع ضحايا». معربة «عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين».

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها «تدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال، وتعرض مساعيها الحميدة من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار».