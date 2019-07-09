لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس الكبرى

اجتماع لجنة أزمة الوقود بمقر إدارة الدعم المركزي في طرابلس. (وزارة الداخلية)

حددت لجنة أزمة الوقود برئاسة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، بالأسماء محطات الوقود التي استلمت الكميات المخصصة لها وكلفتها بالعمل على مدار 24 ساعة في طرابلس الكبرى، منوهة إلى أن المحطات الأخرى «تشتغل بالدوام الرسمي وذلك لفض حالة الازدحام أمام المحطات»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك».

والمحطات التي تعمل على مدار 24 ساعة تابعة لشركة «نفط ليبيا» وهي: «محطة رقم 85 تاجوراء - محطة رقم 47 أبوستة - محطة رقم 61 شارع السيدي - محطة رقم 69 الهضبة الشرقية - محطة رقم 37 قرقارش أبونواس - شركة الشرارة - محطة رقم 17 محطة وقود جنزور - محطة رقم 7 حي الأندلس - محطة رقم 95 قرجي - محطة رقم 99 غوط الشعال - شركة الراحلة - محطة رقم 45 زاوية الدهماني - محطة رقم 133 باب بن غشير - محطة رقم 107 الفلاح - محطة رقم 23 شارع الجمهورية - محطة 27 قرجي».

وعقدت لجنة أزمة الوقود برئاسة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حضره كافة أعضاء اللجنة بمقر إدارة الدعم المركزي لمتابعة سير عمل محطات التوزيع.

وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية فإن اللجنة أكدت «أن تزويد المحطات بالوقود يسير بصورة جيدة ولا توجد أي عراقيل في عملية تزويد المحطات بالوقود»، مشيرة إلى أنه «يتم التوزيع عن طريق مستودع طرابلس ومصفاة الزاوية».

ونوهت اللجنة إلى أن الناقلة «أنوار أفريقيا» موجودة في ميناء طرابلس وعلى متنها 34 مليون لتر من الوقود، كما أكدت أنه يجري «تزويد محطات بباطن الجبل بالوقود وجارٍ استئناف تزويد المحطات بمدينة غريان بالوقود».

وطمأنت لجنة أزمة الوقود المواطنين «بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، ولا داعي للازدحام غير المبرر على محطات الوقود ما يتسبب في عرقلة حركة السير على الطرقات العامة».