رئيس أركان قوات الوفاق يلتقي رئيسة بعثة الصليب الأحمر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 02:45 مساء
زيارة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا ماريان جاسر، لرئاسة أركان قوات الوفاق، 9 يوليو 2019، (المكتب الإعلامي لرئاسة أركان قوات الوفاق)

اجتمع رئيس أركان قوات حكومة الوفاق، الفريق محمد المهدي، اليوم الثلاثاء مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا ماريان جاسر، لمناقشة الجوانب الإنسانية المتعلقة بالاشتباكات، وتخفيف الأضرار الناتجة من الأعمال القتالية، والتعاون في مجال القانون الدولي الإنساني.

وحضر الاجتماع آمر غرفة العمليات المشتركة بقوات الوفاق أسامة جويلي، الذي أكد التزام قوات الوفاق بـ«مبادئ القانون الدولي، والدين الإسلامي»، منوهًا بأن التعليمات إلى المقاتلين تتضمن التقيد بحقوق الإنسان، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي برئاسة أركان قوات الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومن جانبها، أثنت ماريان على تشكيل رئاسة أركان قوات الوفاق لجنة مختصة بالشؤون الإنسانية، مؤكدة أن الصليب الأحمر سيقدم كافة الخبرات الفنية والإمكانات لها، إضافة إلى التدريب في مجال القانون الدولي الإنساني. وانتهى اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماعات فنية ووضع آليات تواصل، وتقديم خدمات في المجالين الطبي والإنساني عامة.

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