الأرصاد: البحر هادئ وسرعة الرياح بين 5 إلى 15 عقدة

أظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن البحر هادئ إلى خفيف الموج اليوم وغدًا على الساحل من الخليج إلى طبرق، ومن رأس إجدير إلى سرت.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية بوجه عام، وجنوبية غربية على ساحل شحات، بسرعة تتراوح بين 05 – 15عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

ـ الرؤية جيدة وظهور بعض السحب العابرة.

ـ الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 05 - 15 عقدة.

ـ البحر ما بين الهادئ وخفيف الموج، ارتفاع الموج بين 0.25 – 0.75 متر.

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24 - 26 درجة مئوية.