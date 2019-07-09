الأرصاد: طقس حار على الشمال الغربي ومعتدل شرقًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 11:51 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة مرتفعة على مناطق الشمال الغربي اليوم وغدًا؛ نتيجة تأثير امتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر، حيث تتراوح درجات الحرارة بتلك المناطق بين 38 و42 درجة مئوية، ثم تنخفض من مساء الخميس المقبل.

وأوضحت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الحرارة ستبقى معتدلة نسبيًا عـلى مناطق الساحل الشرقي، حيث تتراوح درجات الحرارة هناك بين 30 و35 درجة مئوية، مع رطوبة عالية، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على مناطق الخليج وبنغازي، وتكون درجات الحرارة مرتفعة على دواخل الشمال والوسط والجنوب، حيث تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا، ثم تنخفض مساء الخميس على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
السماء صافية، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الخليج وبنغازي.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 36 و41 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتصل درجات الحرارة القصوى على تلك المناطق إلى 43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و42 درجة مئوية.

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