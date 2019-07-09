عروض لإنشاء مكبات قمامة تستغل في توليد الكهرباء بتاجوراء والزاوية وزليتن

لقاء النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، مع وزير الحكم المحلي بالحكومة الدكتور ميلاد الطاهر، 9 يوليو 2019، (وزارة الحكم المحلي)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، مع وزير الحكم المحلي بالحكومة الدكتور ميلاد الطاهر حل بعض أزمات البلديات، خصوصًا المتعلقة بإعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وأوضح الطاهر أن عدة منظمات دولية قدمت عروضًا لبعض البلديات مثل تاجوراء والزاوية وزليتن لإنشاء «مكبات قمامة مرحلية» والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية، بحسب بيان على صفحة وزارة الحكم المحلي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار الطاهر إلى جلب 8 سيارات نقل قمامة لبلدية طرابلس المركز، وبدء تنظيف الطريق السريعة خلال الفترة المقبلة.

ونوه بحضوره توقيع اتفاقية بلدية سوق الجمعة مع إحدى شركات القطاع الخاص المحلية، لوصول الدفعة الأولى من حافلات النقل العام، مما سيخفف الأزمات المروية في العاصمة.