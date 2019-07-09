فرق «سرت للنفط» تشارك في تنظيف وصيانة بيارات البريقة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 10:33 صباحا
فرق شركة سرت للنفط تنفذ أعمال التنظيف في بيارات البريقة الجديدة، 7 يوليو 2019، (سرت للنفط)

نفذت فرق من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أعمال تنظيف وصيانة البيارات في مدينة البريقة الجديدة، التي تعاني من «تفاقم مشكلة طفح المياه السوداء».

وصنعت إدارة المرافق والشحن المواسير الخاصة بالبيارتين 1 و2 في ورش الصيانة بالشركة؛ لعدم توافرها في السوق المحلية، كما تمت صيانة المضخات الغاطسة للبيارات وتنظيفها من الشوائب والمواد الصلبة، وفق بيان على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت الإدارة إلى سعي الشركة إلى توفير مضخات جديدة للبيارات، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفـط، مما سيسهم في إنهاء مشكلة طفح المياه السوداء.

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