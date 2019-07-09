الحكومة الموقتة تدرس صيانة قصر المنار وإنشاء حديقة في بنغازي

صيانة أحد المباني المدمرة في بنغازي، 8 يوليو 2019، (بلدية بنغازي)

بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، عبدالله الثني، إمكانية إنشاء حديقة ترفيهية بمحيط منارة سيدي أخريبيش.

وتفقد الثني، أمس الإثنين، مشروع صيانة المنارة، واطلع على نسبة الإنجاز فيه، مؤكدًا ضرورة إنجازه على أكمل وجه، لما تمثله المنارة من رمز تاريخي للمدينة، وفق صفحة بلدية بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ثم زار إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث طالب بالإسراع في مشروع صيانتها، ووضع جدول زمني محدد للشركات المنفذة. وبعدها، أجرى جولة في قصر المنار، باحثًا إمكانية صيانته لما يمثله من رمزية للدولة اللييية.