وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد الأضرار بكلية العلوم في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 08:55 صباحا
زيارة وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لكلية العلوم في غريان، 8 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عـادل جمعة، كلية العلوم والتربية بجامعة غريان، والتي تعرضت إلى أضرار نتيجة الحرب.

وأعدت الجامعة حصرًا بتلك الأضرار، وأحيلت إلى وزير «تعليم الوفاق»؛ لاعتماد صيانتها، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضًا: الحرب تضع الأزمة الليبية على أبواب التصعيد الإقليمي

وفي سياق متصل، بحث وكيل التعليم مع مراقب البلدية ومديري المكاتب والأقسام بالمراقبة الاستعدادات لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وفي 26 يونيو الماضي أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، أن «مدينة غريان تحت سيطرة قوات الوفاق بالكامل».

زيارة وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لكلية العلوم في غريان
زيارة وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لكلية العلوم في غريان
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كائن بحري عرضة للانقراض يصبح نجمًا