مصدر عسكري: الجويلي أمر بوقف حركة الطيران بمطار بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 02:14 صباحا
مطار بني وليد. (الإنترنت)

أكد مصدر عسكري، أن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اللواء أسامة الجويلي، «أمر بوقف حركة الطيران بمطار بني وليد» 180 كلم جنوب طرابلس.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» ليل الأثنين أن «المطار تستخدمه قوات القيادة العامة التابعة المشير خليفة حفتر لنقل الجرحى لتلقي العلاج في مستشفى بني وليد أو نقلهم إلى بنغازي».

ولفت المصدر إلى أن المطار في الأصل هو «قاعدة عسكرية ولكن الحكومة الموقتة قامت بتحويره إلى مطار مدني حيث لازالت أعمال الصيانة مستمرة».

وأشار المصدر إلى أن المطار تسيطر عليه كتيبة تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.

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