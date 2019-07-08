مقتل مواطن على يد مسلحين مجهولين أمام معهد المعلمات في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 10:04 مساء
المواطن محمد السيلي الي قتله مسلحون مجهولون أمام معهد المعلمات في سبها. (الإنترنت)

قال مصدر أمني من سبها، لـ«بوابة الوسط» إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية أطلقت النار على المواطن محمد السيلي أمام معهد المعلمات في المدينة اليوم الاثنين، وأردوه قتيلًا على الفور، مشيرًا إلى أن المغدور يعمل خفيرًا بالمعهد.

والحادثة هي الثانية في مدينة سبها خلال ثلاثة أيام، حيث قتل يوم السبت آمر الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة أحمد الجطلاوي على يد مسلحين مجهولين بسبب «خلافات اجتماعية» على ما أفاد مصدر محلي.

وتشهد سبها بين الحين والآخر وقوع خروقات أمنية في ظل انتشار السلاح بين المواطنين وعدم قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على وضع حد لهذه الظاهرة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تعانيها البلاد منذ العام 2011.

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