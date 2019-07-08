إطلاق حملة «الصحة تاج» للكشف على مرضى ضغط الدم في سبها

حملة «الصحة تاج» للكشف على مرضى ضغط الدم في سبها, 8 يوليو 2019 (بلدية سبها)

أطلق المركز الصحي حي التحرير بسبها، حملة صحية تحت شعار «الصحة تاج» استمرت لمدة يومين، واستهدفت مرضى ضغط الدم، ووفرت إدارة المركز بعض الأدوية للمرضى خلال فترة الحملة.

وقال مدير المركز الصحي حي التحرير عيسى محمد أوكي، في بيان لبلدية سبها اليوم، إن إطلاق الحملة يأتي بسبب كثرة عدد المرضى المترددين على المركز الذين يشتكون من ارتفاع الضغط، «قمنا بالتواصل مع سكان المنطقة، وأعلنّا عن الحملة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مساجد الحي».

وشدد على أن الحملة لاقت رواجًا كبيرًا، إذ وصل عدد المترددين على المركز في اليوم الأول للحملة إلى 35 حالة، مضيفًا أن المركز يسعى للاستمرار في حملات مشابهة في الفترة القادمة.

وقال المشرف بمركز حي التحرير سليمان إبراهيم سليمان، إن المركز تلقى الدعم من مكتب الخدمات الصحية، والمركز الصحي تمنهنت، والذي وفر لنا بعض أدوية الضغط، و كذلك تطوع بعض الأطباء بمركز سبها الطبي في الحملة.