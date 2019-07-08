«حماية سرت» تقبض على عسكريين يتبعون القيادة العامة بينهم ضابط برتبة عميد

دورية تابعة لقوة تأمين وحماية سرت بالحدود الإدارية للمدينة. (أرشيفية: صفحة القوة على فيسبوك)

أكد مصدر عسكرى تابع لغرفة عمليات قوة حماية وتأمين سرت لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، أن دورية عسكرية تابعة للقوة كانت مكلفة بمتابعة الطريق جنوب سرت ألقت القبض على عسكريين اثنين وضابطًا برتبة عميد يتبعون للقيادة العامة للجيش.

وقال المصدر إن العسكريين الثلاثة كانوا على متن سيارة مدنية نوع (مرسيدس) جرى توقيفها على طريق النهر - الجفرة المجاور لمطار 70 جنوب مدينة سرت، مشيرًا إلى أنهم نقلوا إلى السجن لاستكمال التحقيقات معهم في مدينة مصراتة.

وأوضح المصدر أنه بعد تفتيش السيارة والأفراد اعترف الضابط الذي يحمل رتبة عميد بتبعيته ومرافقيه الاثنين للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر وأنهم قدموا من الشرق في طريقهم إلى المنطقة الغربية لدعم القوات التابعة للقيادة العامة هناك.

وكشف المصدر أنه خلال تفتيش السيارة والأوراق والإجراءات التي بحوزة العسكريين الثلاثة عثر معهم أيضا «على مبلغ مالى قدره 50 ألف دينار نقدا، وصك مصرفي قيمته مليون ونصف المليون دينار».

ولفت المصدر إلى أنه عند سؤال الثلاثة عن الغرض من السفر إلى المنطقة الغربية أكدوا أنهم يسعون إلى «صرف الصك المالي بمعرفة أشخاص يتعاملون بالرشوة مع المصارف في طرابلس وأن هذا المبلغ مخصص لاستقطاب شباب للمشاركة في الحرب مع الجيش الليبى».