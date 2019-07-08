الثني يراجع استعدادات الحكومة الموقتة للانتخابات البلدية

رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني يراجع الاستعدادات للانتخابات البلدية, 8 يوليو 2019 (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين، استعدادات خوض انتخابات المجالس البلدية في كافة البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة، خلال اجتماع عقده بديوان بلدية بنغازي الجديد مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، واللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات.

وأوضح بيان للحكومة الموقتة، أن الثني بحث مع المجتمعين الخطة الموضوعة من قبل اللجنة، وإجراءات تسيير الاستحقاق الانتخابي على الوجه الأمثل.

كان الثني، أعلن خلال مؤتمر صحفي، بدء انتخاب المجالس البلدية التابعة للحكومة الموقتة، بإشراف اللجنة المركزية العليا للانتخابات البلدية.

وأكد انتهاء كل التجهيزات لإجراء الانتخابات، مطالبًا أبناء الشعب الليبي الإيفاء باستحقاقاتهم الوطنية واختيار أفضل المرشحين لتسيير أمورهم المعيشية، لافتًا إلى أنه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ستتم العملية الانتخابية.

وأوضح أن الحكومة الموقتة اضطرت نتيجة للظروف الراهنة في ليبيا تكليف العمداء بتسيير البلديات حتى هذا الاستحقاق، مطالبًا الشعب باختيار من يستطيعون تقديم الخدمات لكم، حتى نصل لمجالس بلدية مرضي عنها من السواد الأعظم للمنطقة.

من جانبه أكد وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، أن حكومته لن تعترف بانتخابات حكومة الوفاق التي حدثت المدة الماضية.

من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات إنه سيتم خلال تسعين يومًا انتخاب أول بلدية، «سنعلن عن الإجراءات في الأيام القليلة المقبلة».