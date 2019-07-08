الثني يراجع استعدادات الحكومة الموقتة للانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 07:24 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني يراجع الاستعدادات للانتخابات البلدية, 8 يوليو 2019 (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين، استعدادات خوض انتخابات المجالس البلدية في كافة البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة، خلال اجتماع عقده بديوان بلدية بنغازي الجديد مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، واللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات.

وأوضح بيان للحكومة الموقتة، أن الثني بحث مع المجتمعين الخطة الموضوعة من قبل اللجنة، وإجراءات تسيير الاستحقاق الانتخابي على الوجه الأمثل.

كان الثني، أعلن خلال مؤتمر صحفي، بدء انتخاب المجالس البلدية التابعة للحكومة الموقتة، بإشراف اللجنة المركزية العليا للانتخابات البلدية.

وأكد انتهاء كل التجهيزات لإجراء الانتخابات، مطالبًا أبناء الشعب الليبي الإيفاء باستحقاقاتهم الوطنية واختيار أفضل المرشحين لتسيير أمورهم المعيشية، لافتًا إلى أنه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ستتم العملية الانتخابية.

وأوضح أن الحكومة الموقتة اضطرت نتيجة للظروف الراهنة في ليبيا تكليف العمداء بتسيير البلديات حتى هذا الاستحقاق، مطالبًا الشعب باختيار من يستطيعون تقديم الخدمات لكم، حتى نصل لمجالس بلدية مرضي عنها من السواد الأعظم للمنطقة.

من جانبه أكد وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، أن حكومته لن تعترف بانتخابات حكومة الوفاق التي حدثت المدة الماضية.

من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات إنه سيتم خلال تسعين يومًا انتخاب أول بلدية، «سنعلن عن الإجراءات في الأيام القليلة المقبلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على فوائد الزنجبيل الصحية