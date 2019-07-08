رئيس لجنة البنية التحتية بمصراتة يتفقد مشروع صيانة أنابيب الصرف الصحي

تفقد عضو المجلس البلدي مصراتة، رئيس اللجنة الدائمة للبنية التحتية، علي أبوستة، صباح اليوم، أعمال الصيانة التي تتم على أنابيب الصرف الصحي لموقعين بوسط المدينة أحدهما بجوار قاعة الشهداء والآخر بجوار مبنى البريد.

ووفق بيان للمجلس البلدي، رافق أبوستة، عضوا المجلس البلدي، إسماعيل الهاشمي، وأبوبكر الهريش، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية مصطفى الدلنسي.

وتعاقد المجلس البلدي مصراتة مع شركة جديد الفرسان للمقاولات العامة وشركة الموجة الضاربة للقيام بأعمال الصيانة لأنابيب الصرف الصحي، وذلك لمعالجة المختنقات والانسدادات وفيضان مياه الصرف الصحي لبعض الخطوط بوسط المدينة.