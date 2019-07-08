معيتيق يبحث مع وزير المواصلات أضرار القصف المتكرر على مطار معيتيقة

النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، 8 يوليو 2019 (المجلس الرئاسي)

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الإثنين، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، الأضرار التي «خلفها القصف الجوي الذي تعرض له مطار معيتيقة مساء أمس الأحد».

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ووفق بيان للمجلس الرئاسي، استعرض وزير المواصلات خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الأضرار الناتجة عن القصف المتكرر للمطار وتأثيره على الشركات الناقلة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن البدء في صيانة بعض القطاعات بالطريق الساحلي خلال الفترة القادمة.