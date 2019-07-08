معيتيق يبحث مع وزير المواصلات أضرار القصف المتكرر على مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 06:27 مساء
النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، 8 يوليو 2019 (المجلس الرئاسي)

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الإثنين، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، الأضرار التي «خلفها القصف الجوي الذي تعرض له مطار معيتيقة مساء أمس الأحد».

«البريقة للنفط»: تعرض سيارة وقود لأضرار جراء سقوط قذائف بمطار معيتيقة

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، استعرض وزير المواصلات خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الأضرار الناتجة عن القصف المتكرر للمطار وتأثيره على الشركات الناقلة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن البدء في صيانة بعض القطاعات بالطريق الساحلي خلال الفترة القادمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على فوائد الزنجبيل الصحية