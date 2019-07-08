عودة الكهرباء للمنطقة الجنوبية تدريجيًا بعد إظلام لعدة ساعات

عاد التيار الكهربائي للمنطقة الجنوبية تدريجيًا، وذلك بعد عملية إظلام عام في المنطقة استمرت لعدة ساعات، نتيجة خروج مفاجئ لعدد من وحدات التوليد أدى إلى انقطاع الكهرباء، وفق ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.