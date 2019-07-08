«العليا لشؤون النازحين» تدعو البلديات لمزيد من المساعدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 03:56 مساء
جانب من اجتماع اللجنة العليا لشؤون النازحين (حكومة الوفاق)

دعت اللجنة العليا لشؤون النازحين المُشكلة من حكومة الوفاق الوطني، كافة البلديات إلى تحمل مسؤولياتها، وبذل المزيد من الجهود في مساعدة وتوفير الخدمات للنازحين خارج وداخل مراكز الاستضافة، مشيرةً إلى أنها تبحث مع القطاعات المعنية بشكل مستمر لحل أفضل للإشكاليات والمختنقات لدى تلك الفئة من المواطنين.

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وخلال اجتماع للجنة يوم أمس الأحد، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، جرت مناقشة دور مفوضية كشاف ومرشدات طرابلس مع أزمة النازحين، وإشرافها على مراكز الاستضافة والصعوبات التي واجهتها، إضافة إلى الحلول الفاعلة لتحسين أوضاعها.

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وأكدت المفوضية على انتهاء أعمالها واستلام المجالس البلدية والمحلية الإشراف على كافة الخدمات للنازحين منذ 30 يونيو من العام الجاري، وثمنت اللجنة الدور الفعال التي قامت به مفوضية الكشاف، وبحثت مدى إمكانية دعمها من جديد لاستئناف أعمال المساعدة والإشراف.

جانب من اجتماع اللجنة العليا لشؤون النازحين (حكومة الوفاق)
جانب من اجتماع اللجنة العليا لشؤون النازحين (حكومة الوفاق)
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