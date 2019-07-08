السوق الرسمية: تراجع الدولار واليورو وصعود الإسترليني مع استقرار الين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 03:52 مساء

تراجع الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر 1.3985 دينار، مقابل 1.3988 دينار أمس الأحد، وكانت العملة الأميركية شهدت ارتفاعا الاسبوع الماضي مقابل العملة الليبية.

وكذلك انخفض اليورو إلى 1.5697 دينار، مقابل 1.5701 دينار، في حين زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.7525 دينار ، مقابل 1.7515 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

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وبالنسبة للعملة اليابانية استقر سعر صرف الين عند 1.29 دينار، بينما ارتفع اليوان الصيني إلى 0.203 دينار، مقابل 0.2029 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، انخفض سعر الريال السعودي أمام الدينار ليسجل 0.3729 دينار اليوم الإثنين، مقابل 0.373 دينار أمس، في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 0.3808 دينار.

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