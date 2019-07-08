«البريقة للنفط»: تعرض سيارة وقود لأضرار جراء سقوط قذائف بمطار معيتيقة

مطار معيتيقة يتعرض إلى عمليات قصف متكررة، (الإنترنت: أرشيفية)

تعرضت سيارة تزويد للوقود تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط لأضرار بسبب سقوط قذائف استهدفت مطار معيتيقة»، أمس الأحد.

وأشارت الشركة إلى تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الوضع «قبل تأزمه»، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، إصابة عدد من مهندسي صيانة الطائرات، إضافة إلى وقوع حالات إغماء بين الركاب كبار السن.

وفي 3 يوليو الجاري، تعرض مستودع طريق المطار في طرابلس إلى قصف، وحذرت الشركة من حدوث كارثة إذا استمر استهداف المستودعات القريبة من مناطق سكنية.