«مواصلات الوفاق»: إصابة مهندسين جراء سقوط قذائف على مطار معيتيقة

جانب من الأضرار التي تعرضت لها طائرة تابعة للشركة الأفريقية جراء قصف مطار معيتيقة، 7 يوليو 2019، (مطار معيتيقة)

أصيب عدد من مهندسي صيانة الطائرات جراء سقوط قذائف استهدفت مطار معيتيقة الدولي، أمس الأحد، بحسب وزارة المواصلات بحكومة الوفاق.



ودانت الوزارة الحادث، مشيرة إلى تعرض الركاب كبار السن إلى إغماءات بسببه، وفق بيان على صفحة مكتب شؤون الإعلام بالوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكدت تضرر إحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية؛ نتيجة تعرضها إلى شظايا الانفجار.



وأمس، أعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية، بعد سقوط قذائف على المطار، ثم فتح المجال الجوي بعد تنظيف المطار من الشظايا.