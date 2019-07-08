«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي للحرارة على أغلب مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 01:50 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد أغلب مناطق ليبيا ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

وكشفت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الطقس سيبقى معتدلًا نسبيًا على مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول غدًا إلى شرقية ثم جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و35 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية على جالو والجغبوب، ثم تسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية، فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42 درجة مئوية.

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