«الإسعاف» ينقذ 1000 مصاب في اشتباكات حرب العاصمة خلال 87 يومًا

اشتباكات في منطقة أسبيعة على بعد 40 كيلومترا جنوب طرابلس، 29 أبريل 2019، (ا ف ب)

أنقذت الفرق التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أكثر من ألف مصاب في الاشتباكات الدائرة حول العاصمة خلال 87 يومًا، إضافة إلى تنفيذ 541 عملية إخلاء.

وبينت إحصاءات الجهاز أن عمليات الإخلاء بلغت 265 خلال الشهر الأول من الاشتباكات، ونقل 530 جريحًا إلى المستشفيات والمصحات داخل طرابلس وخارجها، وفق ما نشرته صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأظهرت إحصاءات شهر مايو، تنفيذ 139 عملية إخلاء، إضافة إلى إسعاف 192 جريحًا من مختلف أماكن الاشتباكات، و137 عملية إخلاء في يونيو، إضافة إلى إنقاذ 298 جريحًا، نقلوا إلى مستشفيات داخل العاصمة وخارجها.

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وتعرض سائقو سيارات الإسعاف والمسعفين إلى «إصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والحرجة أثناء نقل الجرحى، بسبب قذائف عشوائية أو إصابات مباشرة أو حدوث انفجارات أو حوادث طرق أو أثناء تنفيذهم عمليات الإخلاء»، وفق صفحة الوزارة، التي أشارت إلى استهداف إحدى سيارات الإسعاف في 13 أبريل الماضي في منطقة عين زارة، مما أسفر عن إصابة السائق والمرافق.

وتعرّض ثلاثة مسعفين لاختناق شديد خلال إنقاذ العائلات في استهداف مجمع سكني بحي الانتصار في طرابلس، كما أصيب سائق آخر بعيارين ناريين، كما سرقت ثلاث سيارات إسعاف، وأصيب أكثر من 50 مسعفًا وسائقًا آخرين بإصابات مختلفة أثناء إسعاف الجرحى، وتوفي أحد المسعفين نتيجة للإرهاق الشديد، وخسر جهاز الإسعاف خمس سيارات نتيجة الاشتباكات، وفق الصفحة.