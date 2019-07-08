الثني يبحث مشروعات لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 10:51 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، يرأس اجتماع لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي، 7 يوليو 2019، (بلدية بنغازي)

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، سير مشروعات لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي، خلال رئاسته اجتماع اللجنة.

واستعرض الاجتماع، تقرير لجنة الإشراف والمتابعة بشأن تنفيذ تلك المشروعات، وفق بيان على صفحة بلدية بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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يذكر أن الثني أصدر تعليماته بتحديد سقف زمني لتنفيذ المشروعات المعتمدة من اللجنة، والتي تتعلق بإعادة إعمار بنغازي، وإعادة الحياة الطبيعية إليها.

وأمس، قرر وزير الاقتصاد في الحكومة الموقتة، منير عصر، منح فترة تعويضية لمزايا المشروعات الاستثمارية في بنغازي الكبرى، لتشجيع عودة الاستثمارات إلى المدينة.

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