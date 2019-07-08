إخماد 118 حريقًا في زليتن خلال يونيو الماضي

حريق في إحدى الغابات، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن رئيس هيئة السلامة الوطنية زليتن، العقيد علي الفطيسي، اليوم الإثنين أن فرق الهيئة أخمدت 118 حريقًا خلال شهر يونيو الماضي.

وأشار إلى توزع هذه الحرائق بين 13 حريقًا بالمنازل و28 في الغابات، وتسعة حرائق بالسيارات وثمانية في أعمدة كهربائية، و56 بأعشاب يابسة وأربعة حرائق في الورش، وفق صفحة بلدية زليتن على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف الفطيسي أن فريقًا من قسم الهيئة، تعاون مع فريق صيانة منظومة النهر الصناعي للسيطرة على تسرب حدث في إحدى المحطات بمنظومة النهر، الواقعة في منطقة «إدواو» في زليتن.