الأمم المتحدة تنفذ مشروعات مهمة في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 08:07 صباحا
من لقاء وفد المجلس التسييري ومجلس الحكماء بالكفرة مع ممثل الصندوق محمد شمبش. (المجلس البلدي الكفرة)

أعلن المجلس البلدي الكفرة، اليوم الإثنين، اتفاقًا مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد المجلس التسييري ومجلس الحكماء بالكفرة مع ممثل الصندوق محمد شمبش، حسب المكتب الإعلامي للبلدية.

ولم يوضح المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة طبيعة هذه المشروعات والمدى الزمني المقرر لها، منوهًا باكتمال صيانة مستشفى الكفرة العام.

اقرأ أيضا: أزمة نقص الوقود تعود إلى الكفرة

وفي مارس الماضي، سلّم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الحكم المحلي مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة إلى بلدية المدينة، وذلك بعد الانتهاء من صيانته.

وكان مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي كان قد قام بتزويد المستشفى بسيارتي إسعاف مجهزتين خلال سنة 2017، كما يعمل المشروع حاليًا على صيانة عيادة ليبيا وعيادة المختار، بالإضافة إلى فرع جامعة بنغازي بالكفرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»