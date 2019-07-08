الأمم المتحدة تنفذ مشروعات مهمة في الكفرة

من لقاء وفد المجلس التسييري ومجلس الحكماء بالكفرة مع ممثل الصندوق محمد شمبش. (المجلس البلدي الكفرة)

أعلن المجلس البلدي الكفرة، اليوم الإثنين، اتفاقًا مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد المجلس التسييري ومجلس الحكماء بالكفرة مع ممثل الصندوق محمد شمبش، حسب المكتب الإعلامي للبلدية.

ولم يوضح المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة طبيعة هذه المشروعات والمدى الزمني المقرر لها، منوهًا باكتمال صيانة مستشفى الكفرة العام.

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وفي مارس الماضي، سلّم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الحكم المحلي مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة إلى بلدية المدينة، وذلك بعد الانتهاء من صيانته.

وكان مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي كان قد قام بتزويد المستشفى بسيارتي إسعاف مجهزتين خلال سنة 2017، كما يعمل المشروع حاليًا على صيانة عيادة ليبيا وعيادة المختار، بالإضافة إلى فرع جامعة بنغازي بالكفرة.