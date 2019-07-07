مطار معيتيقة: إصابة طائرة تابعة لشركة «الأفريقية» جراء سقوط قذيفة

مطار معتيقية ينشر صورًا للأضرار التي أصابت طائرة تابعة للشركة الأفريقية، 7 يوليو 2019.

أكد مطار معيتيقة الدولي، إصابة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية أثناء تواجدها بهناجر الصيانة جراء سقوط إحدى القذائف على المطار، فضلاً عن إصابة 3 من موظفي الشركة.

كان المطار أعلن في بيان نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك، سقوط قذائف داخله دون ذكر كثير من التفاصيل.

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من الخبر من مصدر مستقل.

ولاحقًا أعلن المطار، فتح المجال الجوي للمطار بعد الانتهاء من تنظيف الأماكن التي طالتها قذائف سقطت على أرض المطار.

وأكد المطار أن الطائرات قادمة من مطار تونس قرطاج الدولي طيران الراحلة الخطوط الجوية الليبية الأجنحة الليبية الخطوط الجوية الأفريقية.

مطار معتيقية ينشر صورًا للأضرار التي أصابت طائرة تابعة للشركة الأفريقية، 7 يوليو 2019.

مطار معتيقية ينشر صورًا للأضرار التي أصابت طائرة تابعة للشركة الأفريقية، 7 يوليو 2019.

مطار معتيقية ينشر صورًا للأضرار التي أصابت طائرة تابعة للشركة الأفريقية، 7 يوليو 2019.