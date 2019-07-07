انطلاق المرحلة الأولى لزراعة 50 ألف هكتار بأشجار «الجوجوبا» في أوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأحد 07 يوليو 2019, 10:29 مساء
زراعة أشجار «جوجوبا» بمنطقة عين سي امحمد في أوجلة. (الإنترنت)

شهدت بلدية أوجلة في منطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، أمس السبت، انطلاق المرحلة الأولى من مشروع زراعة 50 ألف هكتار بأشجار «الجوجوبا» والمعروفة أيضا باسم (الهوهوبا) في منطقة عين سي امحمد ببلدية أوجلة.

ويأتي تنفيذ المشروع بتنسيق وشراكة بين المجلس التسييري لبلدية أوجلة ومنظمة الطاقات المتجددة والبيئة ومنظمة الرّكب لحماية البيئة، ضمن مخطط مشروع «حزام الطاقة الخضراء» الذي يبدأ من واحة الجغبوب شرقًا إلى مدينة غدامس غربًا.

وتعتبر زراعة أشجار «الجوجوبا» من أكثر المشاريع الناجحة في ليبيا لأنها من الأشجار المهمة والقليلة التي تنمو في الظروف الصعبة بالصحراء وقلة الموارد المائية، كما أن زيت شجرة «الجوجوبا» من الزيوت المهمة حيث يدخل في صناعة مواد التّجميل والمواد الطبية والمواد النّفطية كوقود الطائرات.

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