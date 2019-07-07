فتح المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 10:25 مساء
مطار معيتيقة, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مطار معيتيقة الدولي، فتح المجال الجوي للمطار بعد الانتهاء من تنظيف الأماكن التي طالتها قذائف سقطت على أرض المطار قبل دقائق.

وقال المطار في بيان اليوم، إن الشركات الناقلة ستباشر باستقبال ركابها لتكمل باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم.

مطار معيتيقة يعلن إصابة 3 موظفين من شركة «الأفريقية» جراء سقوط قذائف بالمطار

وكان مطار معيتيقة الدولي، أكد إصابة ثلاثة موظفين من شركة الخطوط الجوية الأفريقية، وإصابة طائرة الشركة التي تواجدت بهنقر الصيانة بالقرب من سقوط إحدى القذائف.

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من الخبر من مصدر مستقل.

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