نقل 250 فردا من كتيبتي «104» و«عمر المختار» بطبرق إلى أجدابيا

حافلات قيل إنها تقل أفراد من كتيبتي «104» و«عمر المختار» في طبرق إلى أجدابيا. (الإنترنت)

أكد مصدر عسكري من منطقة طبرق العسكرية شرق البلاد، أن نحو 250 فردا من كتيبتي «104» و«عمر المختار» التابعين للمنطقة انتقلوا صباح اليوم الأحد، إلى منطقة أجدابيا.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن هذه العملية جاءت بناء على «إعلان حالة النفير من قبل القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح» الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن «هناك قوة كبيرة مساندة تتواجد بمدينة أجدابيا لتأمينها»، منوها إلى أنهم يستعدون «لاستقبال وتلقي الأوامر للتقدم لمناطق الهلال النفطي كبديل للكتائب العسكرية المساندة لحرس المنشآت النفطية بمناطق الهلال النفطي التي ستقوم بمهام أخرى غير معلنة».