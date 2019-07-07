نقل 250 فردا من كتيبتي «104» و«عمر المختار» بطبرق إلى أجدابيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 07 يوليو 2019, 10:07 مساء
حافلات قيل إنها تقل أفراد من كتيبتي «104» و«عمر المختار» في طبرق إلى أجدابيا. (الإنترنت)

أكد مصدر عسكري من منطقة طبرق العسكرية شرق البلاد، أن نحو 250 فردا من كتيبتي «104» و«عمر المختار» التابعين للمنطقة انتقلوا صباح اليوم الأحد، إلى منطقة أجدابيا.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن هذه العملية جاءت بناء على «إعلان حالة النفير من قبل القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح» الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن «هناك قوة كبيرة مساندة تتواجد بمدينة أجدابيا لتأمينها»، منوها إلى أنهم يستعدون «لاستقبال وتلقي الأوامر للتقدم لمناطق الهلال النفطي كبديل للكتائب العسكرية المساندة لحرس المنشآت النفطية بمناطق الهلال النفطي التي ستقوم بمهام أخرى غير معلنة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»