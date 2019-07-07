حريق مروع في مزارع بغدامس والنار تلتهم ألف شجرة

اندلعت حرائق مروعة في بعض المزارع المتاخمة للمدينة القديمة غدامس، والتي تبعد 630 كيلو مترًا جنوب غرب العاصمة طرابلس.

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ووفق مصادر محلية، التهمت النار على حوالي ألف شجرة نخيل.

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يذكر أن هذا لم يكن الحريق الأول، إذ اندلع العام الماضي، حريق نشب بالرقعة الخضراء المحيطة بمدينة غدامس القديمة، والتهمت النار حينها ما يقدر بواحد هكتار أي حوالي أربع مزارع، ما أدى إلى احتراق نحـو 50 نخلة بتلك المزارع دون وقوع خسائر بشرية.