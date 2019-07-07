السفارة الفرنسية تقيم حفلًا على شرف أساتذة اللغة الفرنسية بالجامعات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 08:35 مساء
السفارة الفرنسية تقيم حفلًا على شرف أساتذة اللغة الفرنسية بالجامعات الليبية, 7 يوليو 2019 (تعليم الوفاق)

أقامت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياترس لوفرابير، بمقر السفارة بتونس حفل استقبال على شرف 28 عضو هيئة تدريس من أساتذة اللغة الفرنسية بالجامعات الليبية، وكذلك 6 مفتشين للغة الفرنسية من مصلحة التفتيش التربوي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، في إطار التعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا لدى ليبيا، من خلال برنامج إعادة تدريس اللغة الفرنسية بالسنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019 – 2020.

ووفق بيان لوزارة التعليم، حضر حفل الاستقبال مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة سلطان عبد النبي، والملحق الثقافي والأكاديمي بسفارة ليبيا بتونس عبدالله أبوزعيتر، والملحق الاجتماعي مسعود أقريفة، وكذلك حضرت الحفل سفيرة كندا لدى ليبيا، هيلاري شايلوز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير آلن بوجيا.

وأوضح البيان، أن هؤلاء الأساتذة سيغادرون إلى مدينة بيزانسون في فرنسا، للالتحاق بدورة تدريبية بمركز اللغويات التطبيقية في جامعة فرانش كونتيه لمدة 4 أسابيع.

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