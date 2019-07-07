إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تسير قافلة طبية لقرية تينيناي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 07 يوليو 2019, 07:50 مساء
إجراء الكشف الطبي على أحد المواطنين بقرية تينياي جنوب بني وليد. (الإنترنت)

سيرت إدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد، اليوم الأحد، قافلة طبية للكشف عن الأمراض إلى المركز الصحي بقرية تينيناي التي تبعد 45 كلم جنوب المدينة.

وأوضح مدير الإعلام بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن القافلة الطبية شملت عدة تخصصات مثل (العظام والجراحة والباطنية والنساء والولادة) لإجراء الكشف الطبي والفحوصات لأهالي قرية تنيناي، موضحا أنه أجريت بعض العمليات الصغرى وعمليات ختان بعيادة الجراحة بالمركز .

وذكر أبوالنيران أن القافلة الطبية أجرت بعض العمليات الصغرى بعيادة الجراحة بمركز تينيناي الصحي، مشيرا إلى أنها القافلة الثانية بعد القافلة الأولى التي سيرتها الإدارة الأسبوع الماضي إلى منطقة المردوم التي تعاني نقصا كبيرا في التخصصات الطبية.

وأضاف مدير الإعلام بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد أن الهدف من هذه القوافل والحملات الطبية هو تقديم أفضل الخدمات الصحية للمناطق والقرى التي تبعد عن وسط المدينة، والتي تفتقر للأطباء المتخصصين.

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