رئيس جنوب أفريقيا: «يجب إسكات الأسلحة في ليبيا والذهاب للحوار»

لقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا, على هامش قمة الاتحاد الأفريقي, 7 يوليو 2019 (حكومة الوفاق)

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، «ويجب إسكات الأسلحة والذهاب للحوار والمصالحة»، مضيفا أن تجربة بلاده تؤكد أن الاتجاه للسلاح لا يحل شيئاً.

جاء ذلك خلال لقاء رامافوسا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي بعاصمة النيجر نيامي.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تحدث السراج عن آخر تطورات الصراع في ليبيا والحرب جنوب العاصمة طرابلس.