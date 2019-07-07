مصرع شاب صدمته سيارة على الطريق السريع بمنطقة البريقة الجديدة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 07 يوليو 2019, 06:35 مساء
السيارة التي صدمت الشاب على الطريق السريع بمنطقة البريقة الجديدة. (الإنترنت)

لقي شاب مصرعه بعد أن صدمته سيارة على الطريق السريع الساحلي الرابط بين منطقة البريقة الجديدة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بحسب ما أعلنه رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة الرائد صالحين المقريف.

وقال المقريف لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن «الشاب رضا حسن غيث عوض العوامي (15 عاما) صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق دون انتباه ما أدى إلى وفاته ساعة وقوع الاصطدام».

وأضاف أن السيارة نوع (هيونداي فيرنا) كان يقودها محمد صالح عبدالعالي احموده المغربي (36 عامًا) من سكان منطقة البريقة الجديدة وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب على الطريق السريع الرابط بين منطقة البريقة الجديدة وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأشار رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة إلى أن جثمان الشاب المتوفى نقل إلى مستشفى مرسى البريقة وحفظ الجثمان في ثلاجة الموتى إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية وإصدار تصريح الدفن من قبل النيابة العامة.

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